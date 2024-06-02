«Реал» вывел украинский «Шахтер» в Лигу чемпионов
Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов. Благодаря этому украинский «Шахтер» автоматически квалифицировался в основную часть Лиги чемпионов сезона 2024/25, как клуб с наивысшим рейтингом среди участников квалификации из пути чемпионов.
В случае же победы «Боруссии» в основную часть попал бы немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), а «Шахтер» стартовал бы в квалификации с заключительного раунда.
С сезона 2024/25 число участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36, а команды не будут поделены на группы, как это делалось с 1992 года.
Все клубы будут играть в одной группе по швейцарской системе. Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Теперь участники проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях. Пары определятся в результате жеребьевки после посева.
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