«Реал» вывел украинский «Шахтер» в Лигу чемпионов

Украинский «Шахтер» автоматически квалифицировался в основную часть Лиги чемпионов сезона 2024/25, как клуб с наивысшим рейтингом среди участников квалификации из «Пути чемпионов»

Украинский «Шахтер» (Фото: Global Look Press)

Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов. Благодаря этому украинский «Шахтер» автоматически квалифицировался в основную часть Лиги чемпионов сезона 2024/25, как клуб с наивысшим рейтингом среди участников квалификации из пути чемпионов.

В случае же победы «Боруссии» в основную часть попал бы немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), а «Шахтер» стартовал бы в квалификации с заключительного раунда.

С сезона 2024/25 число участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36, а команды не будут поделены на группы, как это делалось с 1992 года.

Все клубы будут играть в одной группе по швейцарской системе. Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Теперь участники проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях. Пары определятся в результате жеребьевки после посева.