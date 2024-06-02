«Боруссия» заработала в финале ЛЧ больше победившего «Реала» благодаря поражению

«Боруссия» заработала в финале ЛЧ больше чемпиона благодаря поражению

Мадридский «Реал» заработал за финал на €0,5 млн меньше соперника, несмотря на итоговую победу

Джуд Беллингем в матче за дортмундскую «Боруссию» (Фото: Global Look Press)

Дортмунскдая «Борусссия» заработала по итогам проигранного финального матча в Лиге чемпионов €20,5 млн. Мадридский «Реал» заработал за финал на €0,5 млн меньше, несмотря на победу.

Испанский клуб выиграл со счетом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на «Уэмбли».

«Боруссия» за участие в финале заработал €15,5 млн. Также клуб получит от «Реала» €5 млн в качестве бонусов по трансферу английского полузащитника Джуда Беллингема, который переехал из Дортмунда в Мадрид летом 2023 года.

По данным немецкого издания Rhur Nachrichten, в трансферном соглашении Беллингема прописан бонусы за победы в разных турнирах и личные успехи. В случае победы в Лиге чемпионов «Реал» должен выплатить порядка €5 млн.

Общая сумма бонусов может составить более €30 млн. По итогам прошедшего сезона «Боруссия» получит всего порядка €20 млн в качестве бонусов благодаря трем завоеванным трофеям (чемпионат Испании, Лига чемпионов, Суперкубок), высокой результативности британского полузащитника и призу лучшему футболисту Ла Лиги.