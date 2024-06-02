«Боруссия» заработала в финале ЛЧ больше чемпиона благодаря поражению
Дортмунскдая «Борусссия» заработала по итогам проигранного финального матча в Лиге чемпионов €20,5 млн. Мадридский «Реал» заработал за финал на €0,5 млн меньше, несмотря на победу.
Испанский клуб выиграл со счетом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на «Уэмбли».
«Боруссия» за участие в финале заработал €15,5 млн. Также клуб получит от «Реала» €5 млн в качестве бонусов по трансферу английского полузащитника Джуда Беллингема, который переехал из Дортмунда в Мадрид летом 2023 года.
По данным немецкого издания Rhur Nachrichten, в трансферном соглашении Беллингема прописан бонусы за победы в разных турнирах и личные успехи. В случае победы в Лиге чемпионов «Реал» должен выплатить порядка €5 млн.
Общая сумма бонусов может составить более €30 млн. По итогам прошедшего сезона «Боруссия» получит всего порядка €20 млн в качестве бонусов благодаря трем завоеванным трофеям (чемпионат Испании, Лига чемпионов, Суперкубок), высокой результативности британского полузащитника и призу лучшему футболисту Ла Лиги.
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