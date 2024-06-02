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Четыре игрока «Реала» повторили 58-летний рекорд в Лиге чемпионов

Четыре игрока «Реала» повторили 58-летний рекорд по титулам в Лиге чемпионов
Лука Модрич, Тони Кроос, Дани Карвахаль и Начо в шестой раз выиграли этот турнир и догнали рекордсмена по числу титулов победителя Кубка европейских чемпионов/ Лиги чемпионов Пако Хенто
Тони Кроос и Лука Модрич
Тони Кроос и Лука Модрич (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.

В составе мадридской команды чемпионами стали хорват Лука Модрич, немец Тони Кроос, а также испанцы Дани Карвахаль и Начо. Они в шестой раз выиграли этот турнир и догнали рекордсмена по числу титулов победителя Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. У легенды «Реала» Пако Хенто шесть побед в Кубке европейских чемпионов (1956-1960, 1966).

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При этом Кроос стал единственным из всех рекордсменов, кто побеждал в финале не только в составе «Реала». Для 34-летнего немецкого полузащитника этот матч стал заключительным в карьере на клубном уровне. Летом он сыграет за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы, после чего завершит карьеру.

«Реал» является самым титулованным клубом Европы. «Реал» в 15-й раз стал победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. При этом команда 18 раз играла в финале. Вторым в списке самых титулованных клубов Европы идет «Милан» (семь побед в КЕЧ/ЛЧ).

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Руслан Алиев
Реал Мадрид Лига Чемпионов Боруссия Дортмунд Футбол
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