Четыре игрока «Реала» повторили 58-летний рекорд в Лиге чемпионов
Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.
В составе мадридской команды чемпионами стали хорват Лука Модрич, немец Тони Кроос, а также испанцы Дани Карвахаль и Начо. Они в шестой раз выиграли этот турнир и догнали рекордсмена по числу титулов победителя Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. У легенды «Реала» Пако Хенто шесть побед в Кубке европейских чемпионов (1956-1960, 1966).
При этом Кроос стал единственным из всех рекордсменов, кто побеждал в финале не только в составе «Реала». Для 34-летнего немецкого полузащитника этот матч стал заключительным в карьере на клубном уровне. Летом он сыграет за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы, после чего завершит карьеру.
«Реал» является самым титулованным клубом Европы. «Реал» в 15-й раз стал победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. При этом команда 18 раз играла в финале. Вторым в списке самых титулованных клубов Европы идет «Милан» (семь побед в КЕЧ/ЛЧ).
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл