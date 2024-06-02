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Лунин стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди украинцев

Андрей Лунин стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди украинцев
Вратарь Андрей Лунин переболел перед финалом гриппом и остался на скамейке запасных. Украинец в нынешнем сезоне являлся основным вратарем мадридского клуба из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа
Андрей Лунин и Федерико Вальверде
Андрей Лунин и Федерико Вальверде (Фото: Global Look Press)

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал первым двукратным обладателем Лиги чемпионов среди футболистов постсоветского пространства.

«Реал» 1 июня победил дортмундскую «Боруссию» в финале главного еврокубкового турнира 2:0. Лунин перед финалом переболел гриппом и решающий матч провел на скамейке запасных.

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Украинец в нынешнем сезоне являлся основным вратарем мадридского клуба из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа. Он провел восемь матчей, не пропустив до финала ни одной игры в плей-офф. В финале играл уже Куртуа.

Лунин занял третье место в сезоне Лиги чемпионов по отраженным ударам и седьмое по пропущенным голам (10) среди вратарей сыгравших более шести игр. Также он дважды сыграл на ноль и стал одним из пяти вратарей, отразившим пенальти в прошедшем сезоне Лиги чемпионов.

Свой первый титул лиги чемпионов Лунин завоевал в 2022 году, когда «Реал» обыграл в финале «Ливерпуль». Практически весь сезон он просидел на скамейке запасных, поскольку основным вратарем был Куртуа, признанный лучшим в том году. В финале украинец тоже не сыграл.

Лунин третьим среди украинцев стал победителем Лиги чемпионов вслед за нападающим Андреем Шевченко (2002/03) и полузащитником Анатолием Тимощуком (2012/13).

Среди игроков постсоветского пространства победителями главного еврокубкового турнира также становились полузащитники Владимир Бут (Россия, 1996/97) Дмитрий Аленичев (Россия, 2003/04), Александр Глеб (Белоруссия, 2008/09) и Денис Черышев (Россия, 2015/16).

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Теги
Руслан Алиев
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов Андрей Шевченко Дмитрий Аленичев Андрей Лунин
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