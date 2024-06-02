Карвахаля признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов
Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Встреча против дортмундской «Боруссии» прошла в Лондоне на «Уэмбли» и завершилась победой «Реала» со счетом 2:0.
Карвахаль забил первый гол своей команды на 74-й минуте, отличившись после розыгрыша углового.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.
«Реал» в 15-й раз стал победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Это рекордный показатель.
Карвахаль вместе с Начо, Тони Кроосом и Лукой Модричем повторили рекорд Лиги чемпионов по числу трофеев среди игроков (по шесть раз).
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл