Карвахаля признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Испанский защитник забил победный гол в матче с «Боруссией»

Даниэль Карвахаль (Фото: David Ramos / Getty Images)

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча против дортмундской «Боруссии» прошла в Лондоне на «Уэмбли» и завершилась победой «Реала» со счетом 2:0.

Карвахаль забил первый гол своей команды на 74-й минуте, отличившись после розыгрыша углового.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Это рекордный показатель.

Карвахаль вместе с Начо, Тони Кроосом и Лукой Модричем повторили рекорд Лиги чемпионов по числу трофеев среди игроков (по шесть раз).