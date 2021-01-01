РФПИ назвал фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

Будапешт заявил, что не станет закупать вакцину из-за «недостаточных производственных мощностей». В РФПИ назвали эту информацию «примером fake news», добавив, что нужный объем препарата поступит в страну в первые месяцы 2021 года

Фото: МИД Венгрии / РИА Новости

Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V» является «еще одним примером fake news в уважаемом СМИ». Об этом РБК заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что 28 декабря в Венгрию поступила первая партия препарата, и российская сторона готова поставить ей всю необходимую вакцину в январе — марте 2021 года.

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — добавили в фонде.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать вакцину у России, а приобретет препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.