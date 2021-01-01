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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ назвал фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

Будапешт заявил, что не станет закупать вакцину из-за «недостаточных производственных мощностей». В РФПИ назвали эту информацию «примером fake news», добавив, что нужный объем препарата поступит в страну в первые месяцы 2021 года
Фото: МИД Венгрии / РИА Новости
Фото: МИД Венгрии / РИА Новости

Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V» является «еще одним примером fake news в уважаемом СМИ». Об этом РБК заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что 28 декабря в Венгрию поступила первая партия препарата, и российская сторона готова поставить ей всю необходимую вакцину в январе — марте 2021 года.

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — добавили в фонде.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать вакцину у России, а приобретет препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.

Венгрия отказалась от закупок российской вакцины против COVID-19
Политика
Фото:Zsolt Czegledi / MTI / AP

В интервью венгерской телекомпании ATV чиновник заявил, что у России «недостаточно производственных мощностей». При этом Гуляш отметил, что Венгрия была рада поучаствовать в испытаниях российской вакцины.

Первая партия вакцины «Спутник V», разработанная московским Центром им. Гамалеи, прибыла в Будапешт 19 ноября. Таким образом Венгрия стала первой страной ЕС, куда Россия поставила образец препарата. Ученые приступили к изучению документации, а также проверке безопасности и эффективности препарата. В конце декабря в страну прибыло 6 тыс. доз вакцины.

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Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о планах импортировать российскую вакцину в октябре. Это вызвало недовольство со стороны Брюсселя, поскольку препарат не одобрен европейскими регулирующими органами. Однако позже в Еврокомиссии признали, что Будапешт все же имеет право использовать «Спутник V» без разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

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Фахреттин Коджа

По словам Орбана, в страну также поставят препарат от Pfizer и BioNtech. Сейчас это единственная вакцина, которая получила одобрение европейского регулятора.

9 декабря турецкое издание Haber Turk сообщило со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу, что Анкара не будет закупать российскую вакцину, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике и не может быть лицензирована в Турции. Позднее глава Минздрава заявил, что турецкие специалисты приступили к токсикологическому исследованию препарата, и если испытания пройдут успешно, проблем с его поставками не будет. В Центре им. Гамалеи после этого заявили, что вакцина соответствует всем нормам, а РФПИ назвал сообщения об отказе Турции от препарата примером информационной кампании, направленной против него.

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Источник: JHU
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Авторы
Роман Кирьянов, Наталия Анисимова
РФПИ Венгрия вакцина
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