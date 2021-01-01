Пандемия коронавируса , 31 дек, 16:19
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Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19
Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за «недостаточных мощностей производства», сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.
Будапешт намерен приобретать препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.
28 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну прибыла партия из 6 тыс. доз российской вакцины.
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