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Пандемия коронавируса ,  
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Венгрия получила образец российской вакцины от коронавируса

Фото:szijjarto.peter.official / Facebook
Фото: szijjarto.peter.official / Facebook

Венгрия получила первые образцы российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«В Будапешт прибыл образец вакцины российского производства», — написал Сийярто. Теперь препарат будут исследовать венгерские ученые, чтобы «принять максимально обоснованное решение».

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Фото:Go Nakamura / Getty Images

Венгрия стала первой страной ЕС, куда Россия поставила образец вакцины.

Еврокомиссия (ЕК) предостерегла Венгрию от покупки препарата и пригрозила принять против Будапешта административные меры. По словам представителя ЕК Эрика Мамера, европейские страны имеют право закупать только те лекарства, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза».

Сийярто ранее сообщил, что Венгрия планирует закупить небольшую партию российской вакцины в декабре этого года, а крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января. ДО этого страна планирует провести лабораторные и клинические испытания российской вакцины «Спутник V».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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