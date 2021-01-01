Венгрия получила образец российской вакцины от коронавируса

Фото: szijjarto.peter.official / Facebook

Венгрия получила первые образцы российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«В Будапешт прибыл образец вакцины российского производства», — написал Сийярто. Теперь препарат будут исследовать венгерские ученые, чтобы «принять максимально обоснованное решение».

Венгрия стала первой страной ЕС, куда Россия поставила образец вакцины.

Еврокомиссия (ЕК) предостерегла Венгрию от покупки препарата и пригрозила принять против Будапешта административные меры. По словам представителя ЕК Эрика Мамера, европейские страны имеют право закупать только те лекарства, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза».