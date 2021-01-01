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Пандемия коронавируса ,  
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Еврокомиссия заявила о возможности Венгрии использовать вакцину из России

Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Венгрия имеет право разрешить применять на своей территории вакцину против коронавируса российской разработки без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

«В таком случае ответственность полностью ложится на соответствующее государство-член [Евросоюза]», — уточнил он. И отметил, что без одобрения ЕМА препарат можно будет использовать только в пределах страны, разрешившей его.

Венгрия оценила сроки начала производства российской вакцины от COVID
Общество
Фото:Дмитрий Куракин / ТАСС

Де Кеерсмэкер пояснил, что контроль ЕМА должны проходить все вакцины, произведенные с использованием биотехнологий. Пока же российский производитель установил только первые контакты с агентством, и у Еврокомиссии недостаточно данных о российской вакцине.

Венгерский премьер Виктор Орбан в конце октября заявил, что власти страны обсуждают с Россией и Китаем поставки разработанных там вакцин. В ответ представитель Еврокомиссии Эрик Мамер указал, что Брюссель подписывает соглашения о поставках только со странами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры с Россией и КНР. Еврокомиссия пригрозила Венгрии административными мерами, если та приобретет вакцину, которая не прошла сертификацию в Евросоюзе.

Венгрия получила образец российской вакцины от коронавируса
Общество
Фото:szijjarto.peter.official / Facebook

Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто заявил, что в Европе действует сильное лобби против приходящих из-за пределов ЕС вакцин. По его словам, Будапешт не спрашивал у Евросоюза разрешения на испытания и закупку российской вакцины, поскольку законы страны позволяют правительству в экстренных случаях импортировать лекарства без него. «Никакое лобби не заставит нас не ставить интересы венгров на первое место», — подчеркнул Сийярто.

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Венгрия получила образец российской вакцины «Спутник V» 19 ноября, она стала первой страной, куда Россия поставила образцы. Теперь венгерские специалисты должны проверить безопасность и эффективность препарата, после чего Будапешт примет решение о возможных закупках. Чтобы ускорить процесс, в декабре Венгрия получит дополнительную партию «Спутника V».

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Источник: JHU
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