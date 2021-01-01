Еврокомиссия заявила о возможности Венгрии использовать вакцину из России

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Венгрия имеет право разрешить применять на своей территории вакцину против коронавируса российской разработки без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

«В таком случае ответственность полностью ложится на соответствующее государство-член [Евросоюза]», — уточнил он. И отметил, что без одобрения ЕМА препарат можно будет использовать только в пределах страны, разрешившей его.

Де Кеерсмэкер пояснил, что контроль ЕМА должны проходить все вакцины, произведенные с использованием биотехнологий. Пока же российский производитель установил только первые контакты с агентством, и у Еврокомиссии недостаточно данных о российской вакцине.

Венгерский премьер Виктор Орбан в конце октября заявил, что власти страны обсуждают с Россией и Китаем поставки разработанных там вакцин. В ответ представитель Еврокомиссии Эрик Мамер указал, что Брюссель подписывает соглашения о поставках только со странами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры с Россией и КНР. Еврокомиссия пригрозила Венгрии административными мерами, если та приобретет вакцину, которая не прошла сертификацию в Евросоюзе.