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Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com
В Венгрию прибыла партия из 6 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр иностранных дел страны Петера Сийярто.

«Сотрудничество России и Венгрии по вакцине от коронавируса продолжается. За последние минуты в Венгрию прибыло 6000 российских вакцин», — написал он.

По словам главы дипведомства, эффективность препарата составляет 91,4%. При этом ранее разработчик препарата сообщал, что вакцина эффективна на 95%.

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Фото:Дмитрий Куракин / ТАСС

О том, что Венгрия обсуждает с Россией поставку вакцины от COVID-19 «Спутник V», в октябре сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Тогда представитель Европарламента Эрик Мамер заявил, что Брюссель не ведет переговоров с Россией о поставке препарата на территорию Евросоюза. Также Еврокомиссия пригрозила венгерскому правительству административными мерами за приобретение несертифицированного медикамента. Позднее Сийярто ответил, что Будапешт не намерен спрашивать у Евросоюза разрешения, так как законы страны позволяют правительству в экстренных случаях ввозить препараты без него.

В ноябре Венгрия все-таки получила образец российской вакцины, став первой европейской страной, куда Россия направила свой препарат. Спустя неделю Сийярто заявил, что для ускорения процесса исследования безопасности препарата в декабре Венгрия получит дополнительную партию вакцины.

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