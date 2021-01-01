Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19

Фото: sputnikvaccine.com

В Венгрию прибыла партия из 6 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр иностранных дел страны Петера Сийярто.

«Сотрудничество России и Венгрии по вакцине от коронавируса продолжается. За последние минуты в Венгрию прибыло 6000 российских вакцин», — написал он.

По словам главы дипведомства, эффективность препарата составляет 91,4%. При этом ранее разработчик препарата сообщал, что вакцина эффективна на 95%.

О том, что Венгрия обсуждает с Россией поставку вакцины от COVID-19 «Спутник V», в октябре сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Тогда представитель Европарламента Эрик Мамер заявил, что Брюссель не ведет переговоров с Россией о поставке препарата на территорию Евросоюза. Также Еврокомиссия пригрозила венгерскому правительству административными мерами за приобретение несертифицированного медикамента. Позднее Сийярто ответил, что Будапешт не намерен спрашивать у Евросоюза разрешения, так как законы страны позволяют правительству в экстренных случаях ввозить препараты без него.