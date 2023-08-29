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В России начались первые единые учения на случай ЧС в школах и колледжах

В школах и колледжах России начались первые единые учения на случай ЧС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В школах и колледжах по всей России начались единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. Мероприятие организовано совместно с МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.

Учения с 29 по 30 августа ранее анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов. В рамках мероприятий будут отработаны действия в случае форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, в учебных заведениях проверят работоспособность систем оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями

После начала военной операции на Украине власти решили вернуть курсы военной подготовки в российских школах. В июне в Минпросвещения сообщили, что в школах с 1 сентября 2024 года будут учить «Основам безопасности и защите Родины» вместо «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Также старшеклассников начнут учить основам применения беспилотников в бою.

В декабре Минобрнауки совместно с Минобороны разработало модуль «Основы военной подготовки» для высших учебных заведений. «Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — заявили в Минобрнауки.

Теги
учения школы колледж Минпросвещения