Суд возобновил прекращенное в 2004 году уголовное преследование Фургала

В 2004 году уголовное преследование Фургала по делу об убийстве предпринимателя прекратил суд. В Следственном комитете утверждают, что это было сделано под давлением губернатора, хотя доказательства его вины были

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Суд по ходатайству следствия возобновил уголовное преследование экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Речь идет о деле об убийстве предпринимателя Евгения Зори, по которому Фургал привлекался более 15 лет назад. На некоторое время Фургал был задержан, но вскоре его отпустили. «Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия. Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов», — утверждают в СК.

В связи с этим следствие попросило суд отменить постановление, которое прекращало уголовное преследование экс-губернатора. «С учетом же собранных доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также напомнили, что в рамках уголовного дела суд ранее наложил арест на имущество Фургала. Под арестом оказались автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, а также около 3 млн руб. и $3,7 тыс., найденные у него при обыске. Также арест наложили на $400 тыс., оформленные на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала. Деньги хранились в ее банковской ячейке. «Пояснить происхождение этих средств женщина не смогла, при этом ее официальный доход с учетом трудового стажа не позволил бы накопить подобные сбережения. С учетом этого следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте указанных денежных средств, и оно было удовлетворено», — сообщили в СК.