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Дело губернатора Фургала ,  
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СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СК, полицейские сообщали ему о том, как идет предварительное следствие, что позволяло ему скрыть причастность к преступлению. На лиц, чьи показания имели значение для следствия в 2004 году, оказывалось давление, утверждают в ведомстве. «При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», — говорится в заявлении СК.

При этом Следственный комитет утверждает, что на первоначальном этапе расследования убийств в качестве подозреваемых был задержан не только Фургал, но и его деловой партнер Николай Мистрюков.

Источник РБК ранее сообщал, что Мистрюков дал показания на Фургала, после чего бывшего губернатора задержали.

Материал дополняется.

Теги: Сергей Фургал
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