Суд арестовал более 3 млн руб. и две машины Фургала

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы 21 июля наложил арест на имущество бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Известно об этом стало после того, как Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционный жалобы на это решение, сообщает ТАСС.

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение», — сказала судья.

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