В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.

Активисты собрались около 12:00 по местному времени (5:00 мск) на площади Ленина и отправились в шествие по центральным улицам города.По данным портала, поддержать экс-губернатора пришли несколько тысяч человек, но участников оказалось меньше, чем на предыдущих акциях.



По оценке администрации Хабаровска, на акции протеста собрались 1,2 тыс. участников. «Очередная несанкционированная акция в Хабаровске вновь показала спад активности.Она смогла собрать лишь 1200 человек», — говорится в сообщении.



Материал дополняется