В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса

В научных кругах его обозначили как D614G. Директор института молекулярной биологии им. Эйкмана сообщил, что этот штамм обнаружен у 40% заразившихся коронавирусом индонезийцев

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В Индонезии обнаружили измененный штамм нового коронавируса COVID-19, который в научных кругах получил обозначение D614G и является более заразным. Об этом Reuters заявил заместитель директора расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо.

По его словам, штамм вируса был обнаружен в данных секвенирования генома из образцов, собранных институтом.

Эпидемиолог из Университета Индонезии Сяхризал Шариф в беседе с Reuters сказал, что индонезийцам следует быть бдительными, поскольку, согласно его подсчетам, к концу года в стране число заразившихся может вырасти до 500 тыс. человек. «Ситуация серьезная <...> Сейчас передача вируса вышла из-под контроля», — сказал он, добавив, что число обнаруживаемых случаев инфицирования могло бы быть намного выше, если бы у лабораторий была возможность ежедневно обрабатывать больше образцов.

Директор института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио в интервью газете The Star заявил, что, по предварительной информации, D614G заражены около 40% всех инфицированных в стране. Он отметил, что для получения более точной картины проводятся дополнительные исследования.