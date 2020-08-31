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В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса

В научных кругах его обозначили как D614G. Директор института молекулярной биологии им. Эйкмана сообщил, что этот штамм обнаружен у 40% заразившихся коронавирусом индонезийцев
Фото: Achmad Ibrahim / AP
Фото: Achmad Ibrahim / AP

В Индонезии обнаружили измененный штамм нового коронавируса COVID-19, который в научных кругах получил обозначение D614G и является более заразным. Об этом Reuters заявил заместитель директора расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо.

По его словам, штамм вируса был обнаружен в данных секвенирования генома из образцов, собранных институтом.

Эпидемиолог из Университета Индонезии Сяхризал Шариф в беседе с Reuters сказал, что индонезийцам следует быть бдительными, поскольку, согласно его подсчетам, к концу года в стране число заразившихся может вырасти до 500 тыс. человек. «Ситуация серьезная <...> Сейчас передача вируса вышла из-под контроля», — сказал он, добавив, что число обнаруживаемых случаев инфицирования могло бы быть намного выше, если бы у лабораторий была возможность ежедневно обрабатывать больше образцов.

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Фото: Raul Sifuentes / Getty Images

Директор института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио в интервью газете The Star заявил, что, по предварительной информации, D614G заражены около 40% всех инфицированных в стране. Он отметил, что для получения более точной картины проводятся дополнительные исследования.

Ученый сообщил, что при наличии D614G передача вируса происходит быстрее. При этом он заявил об отсутствии научных доказательств того, что человек тяжелее переносит эту инфекцию.

Как отмечает Reuters, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что мутация была обнаружена еще в феврале в образцах, взятых у пациентов в Европе и Америке, а также выявлена в соседних с Индонезией Сингапуре и Малайзии.

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В середине июля российский вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 сообщила, что в стране выявили более ста штаммов нового коронавируса. По ее словам, эти образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса.

В конце июля власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса. Его обнаружили в Дананге, после чего из города эвакуировали порядка 80 тыс. человек. Представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидун Парк сообщил РБК, что коронавирус, вспышка которого произошла в Дананге, аналогичен вирусу, циркулирующему в этом месяце в других странах. Комментируя сообщения о том, что выявленный в Дананге тип вируса обладает большей способностью заражать людей, представитель Всемирной организации здравоохранения заверил, что новых поводов для беспокойства нет.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Индонезия
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