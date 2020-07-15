Пандемия коронавируса , 15 июл, 15:29
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Российские ученые выявили более 100 штаммов коронавируса
Более 100 штаммов коронавируса SARS-CoV-2 выявили в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19, передает «РИА Новости».
«Российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», — сказала она. По ее словам, эти образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса.
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