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Пандемия коронавируса ,  
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В «Векторе» назвали количество выявленных штаммов коронавируса

С начала распространения коронавируса в России было выделено более 100 его штаммов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что для коронавируса не характерна высокая изменчивость

В России выделено более 100 штаммов коронавируса после того, как были зарегистрированы первые заразившиеся, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью «РИА Новости».

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — сказал Максютов.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для коронавируса не характерна высокая изменчивость. По ее словам, описаны были несколько десятков мутаций. Глава Роспотребнадзора утверждала, что такое количество мутаций «нормально» для любого микроорганизма и отмечала, что другие страны, которые изучают структуру вируса, также сообщают о его невысокой степени изменчивости.

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Ранее о низкой способности к мутации, по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами, РБК говорил доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес.

В апреле директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург называл коронавирус «очень хитрым», так как часть его генома направлена на обман иммунной системы. Таким образом он заставляет организм вырабатывать антитела, которые его не могут нейтрализовать. Гинцбург подчеркнул, что антитела, не позволяющие человеку в дальнейшем заболеть, есть только у 30% переболевших людей из 200 протестированных в его центре человек.

В России по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 29 июня зафиксировано 641,1 тыс. зараженных, более 9 тыс. умерли.



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Вектор
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