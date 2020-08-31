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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

Родителям стоит доступно рассказать ребенку об опасности инфекции и контролировать соблюдение им мер гигиены. Также следует на своем примере показать важность мер профилактики, соблюдая дистанцию и используя маску и перчатки
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Родителям школьников следует рассказать ребенку об опасности коронавируса и на собственном примере показать приверженность профилактическим мерам. Такие рекомендации дал Минздрав России, сообщение поступило в РБК. В ведомстве отметили, что риск заражения COVID-19 сохраняется, несмотря на начало в школах очного обучения.

Объяснить ребенку информацию об опасности коронавируса и о необходимых мер профилактики стоит доступно и наглядно, указали в Минздраве. Кроме того, родители должны сами показать показать пример школьнику, соблюдая профилактические меры. Речь идет о ношении масок и перчаток, тщательном мытье рук, а также сокращении физических контактов и сохранении социальной дистанции.

Также родителям следует контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены и знать симптомы коронавируса, чтобы в случае необходимости обратиться к врачу, сообщили в Минздраве.

В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

При этом в Минздраве отметили, что посещение школы несет риск не только инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных». К ним относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, а также эндокринной системы. Они могут быть вызваны малой подвижностью, чрезмерными зрительными нагрузками и неправильным питанием, пояснили в ведомстве. Чтобы снизить риск развития указанных заболеваний, родителям необходимо правильно организовать режим труда и отдыха ребенка и развивать у него такие привычки, как гимнастика для глаз и зарядка, а также формировать приверженность сбалансированному питанию, посоветовали в Минздраве.

Собянин выразил надежду на нормальный режим обучения в школах
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Сергей Собянин

Ранее глава Минросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября занятия в школах будут идти в очной форме. При этом каждая школа сможет принять решение о введении карантина в случае риска заражения коронавирусом.

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Для минимизации рисков заражения в школах отменят единый звонок на перемену для учеников, а за каждым классом по возможности закрепят свой кабинет. Уроки будут начинаться и заканчиваться в разное время. Кроме того, школы ограничат доступ родителей, все собрания будут переведены в онлайн-формат.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Егор Губернаторов, Анастасия Батманова
Теги: Минздрав, пандемия
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Школы смогут сами вводить карантинные меры в случае вспышки COVID-19
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