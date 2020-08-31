Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

Родителям стоит доступно рассказать ребенку об опасности инфекции и контролировать соблюдение им мер гигиены. Также следует на своем примере показать важность мер профилактики, соблюдая дистанцию и используя маску и перчатки

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Родителям школьников следует рассказать ребенку об опасности коронавируса и на собственном примере показать приверженность профилактическим мерам. Такие рекомендации дал Минздрав России, сообщение поступило в РБК. В ведомстве отметили, что риск заражения COVID-19 сохраняется, несмотря на начало в школах очного обучения.

Объяснить ребенку информацию об опасности коронавируса и о необходимых мер профилактики стоит доступно и наглядно, указали в Минздраве. Кроме того, родители должны сами показать показать пример школьнику, соблюдая профилактические меры. Речь идет о ношении масок и перчаток, тщательном мытье рук, а также сокращении физических контактов и сохранении социальной дистанции.

Также родителям следует контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены и знать симптомы коронавируса, чтобы в случае необходимости обратиться к врачу, сообщили в Минздраве.

При этом в Минздраве отметили, что посещение школы несет риск не только инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных». К ним относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, а также эндокринной системы. Они могут быть вызваны малой подвижностью, чрезмерными зрительными нагрузками и неправильным питанием, пояснили в ведомстве. Чтобы снизить риск развития указанных заболеваний, родителям необходимо правильно организовать режим труда и отдыха ребенка и развивать у него такие привычки, как гимнастика для глаз и зарядка, а также формировать приверженность сбалансированному питанию, посоветовали в Минздраве.