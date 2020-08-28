Школы смогут сами вводить карантинные меры в случае вспышки COVID-19

Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Школы смогут принять решение о введении карантина в случае вспышки заражения коронавирусом в стенах заведения самостоятельно. Об этом рассказала, как передает ТАСС, директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Романова объяснила, что «в этой ситуации коронавирусная инфекция ничем не отличается от любой другой». Также она напомнила, что школы начнут работать с 1 сентября в традиционном формате.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября занятия в школах будут проводиться в очной форме, добавив, что дистанционное образование никогда не заменит традиционной системы.

О том, что новый учебный год в столичных школах начнется с соблюдением дополнительных мер безопасности, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Среди прочего нововведения будут направлены на разведение учеников по индивидуальным кабинетам. Также отменены общие линейки на 1 сентября.