Ямальский губернатор заразился COVID-19

Дмитрий Артюхов (Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС)

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

«К сожалению, и я не уберегся от этой беды. Вчера делал тестирование и результаты пришли неутешительные, положительные. Сегодня чувствую уже первые симптомы — небольшая слабость, температура небольшая, хотя в целом состояние нормальное», — заявил губернатор в своем видеообращении, опубликованном на его странице в сети «ВКонтакте».

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