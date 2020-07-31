Общество , 31 июл, 11:34
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Ямальский губернатор заразился COVID-19
Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
«К сожалению, и я не уберегся от этой беды. Вчера делал тестирование и результаты пришли неутешительные, положительные. Сегодня чувствую уже первые симптомы — небольшая слабость, температура небольшая, хотя в целом состояние нормальное», — заявил губернатор в своем видеообращении, опубликованном на его странице в сети «ВКонтакте».
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