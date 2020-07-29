У госпитализированного губернатора Чукотки не обнаружили коронавирус

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Тест на коронавирус у губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина показал отрицательный результат. Об этом РБК сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

Накануне Копин сообщил, что его госпитализировали с повышенной температурой. По его словам, у него несколько дней была высокая температура после того, как он контактировал с больным COVID-19.

«По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», — сообщил он.

По состоянию на 28 июля на Чукотке выявлено 152 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 146 человек, один умер.