Пандемия коронавируса , 04 июн, 08:45
0
Глава Тувы вылечился от коронавируса
Шолбан Кара-оол
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусом, выздоровел и приступает к работе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак.
«Сегодня он получил второй отрицательный анализ, выходит на работу, проводит совещания первые. Конечно, врач посоветовал щадящий режим работы, но он уже начинает работать в активном режиме», — рассказала Салчак.
О своем заражении коронавирусом Кара-оол сообщил 25 мая. По его словам, вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов.
Позже Кара-оол попросил врачей отпустить его на амбулаторное лечение. Он отмечал, что болезнь у него протекала легко.