Глава Тувы вылечился от коронавируса

Шолбан Кара-оол (Фото: Global Look Press)

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусом, выздоровел и приступает к работе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак.

«Сегодня он получил второй отрицательный анализ, выходит на работу, проводит совещания первые. Конечно, врач посоветовал щадящий режим работы, но он уже начинает работать в активном режиме», — рассказала Салчак.

О своем заражении коронавирусом Кара-оол сообщил 25 мая. По его словам, вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов.

Позже Кара-оол попросил врачей отпустить его на амбулаторное лечение. Он отмечал, что болезнь у него протекала легко.