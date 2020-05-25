Глава Тувы заразился коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки» Бизнес, 08:20 РБК Pro: как доказать убытки в условиях форс-мажора Pro, 08:08 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Не торопитесь с офисом: есть ли смысл в «вечной удаленке» — Bloomberg Pro, 08:02 Абрамович отложил покупку угольного актива в Кузбассе Бизнес, 08:02 Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России Экономика, 08:01 Президент Ла Лиги назвал первый после паузы матч сезона в Испании Спорт, 07:58 Глава ЦИК допустила дистанционное голосование по поправкам в Конституцию Политика, 07:37 Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом Общество, 07:24 Операторы указали на риск банкротств из-за бесплатного доступа к сайтам Технологии и медиа, 07:14 ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА Спорт, 07:10 Игорь Шувалов — РБК: «Не люблю заявлений, что мир не будет прежним» Бизнес, 07:00 Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом Общество, 06:56 Глава Тувы заразился коронавирусом Общество, 06:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Тувы заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — заявил глава региона (цитата по ТАСС).

По его словам, вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух тувинских муниципалитетов «Есть наши подчиненные», — уточнил Кара-оол.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких <...>. Наши врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — добавил он.

Глава Тувы попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Тува, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter