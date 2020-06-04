Глава Удмуртии излечился от COVID-19

Александр Бречалов (Фото: udmurt.ru)

Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

О болезни Бречалов сообщил 27 мая. После подтверждения диагноза глава Удмуртии самоизолировался на работе, так как болел в легкой форме, и продолжил работу, говорится в сообщении оперативного штаба республики во «ВКонтакте». Из самоизоляции он вышел после трех отрицательных тестов на инфекцию.

Александру Бречалову 46 лет, он возглавляет Удмуртию с 2017 года.

Всего, по данным регионального штаба на 4 июня, с начала эпидемии в республике зарегистрировано 865 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 43 — за последние сутки. 426 человек выздоровели, 19 заболевших умерли.