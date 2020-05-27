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Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Александр Бречалов стал вторым главой региона, подтвердившим заражение коронавирусом. По его словам, он продолжит работать на самоизоляции
Александр Бречалов
Александр Бречалов (Фото: brechalov / Instagram)

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил во время трансляции в соцсети «ВКонтакте».

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая. Я продолжаю работать», — сказал он (цитата по Izhlife).

Как отмечает Udm-Info, ранее коронавирус выявили у министра социальной политики региона Татьяны Чураковой. Об этом стало известно 22 мая. «К счастью, в последние дни я работала в полной изоляции, поэтому круг моих контактов совсем мал. У всех результаты отрицательные», — говорила она.

Александру Бречалову 46 лет, он возглавляет Удмуртию с 2017 года.

Бречалов не первый глава региона, заболевший COVID-19. 25 мая о заражении коронавирусом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов республики.

Кроме того, ТАСС и «Интерфакс» 21 мая со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщали, что у главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили заражение коронавирусом и он госпитализирован. Некоторое время Кадыров не появлялся публично, однако 26 мая он лично провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявлял, что Кадыров здоров.

COVID-19 также успели переболеть несколько федеральных чиновников, в том числе премьер Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, министр образования Валерий Фальков.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Александр Бречалов
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