Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Александр Бречалов стал вторым главой региона, подтвердившим заражение коронавирусом. По его словам, он продолжит работать на самоизоляции

Александр Бречалов (Фото: brechalov / Instagram)

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил во время трансляции в соцсети «ВКонтакте».

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая. Я продолжаю работать», — сказал он (цитата по Izhlife).

Как отмечает Udm-Info, ранее коронавирус выявили у министра социальной политики региона Татьяны Чураковой. Об этом стало известно 22 мая. «К счастью, в последние дни я работала в полной изоляции, поэтому круг моих контактов совсем мал. У всех результаты отрицательные», — говорила она.

Александру Бречалову 46 лет, он возглавляет Удмуртию с 2017 года.

Бречалов не первый глава региона, заболевший COVID-19. 25 мая о заражении коронавирусом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов республики.