Общество , 31 июл, 11:05
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На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Юлия Галямина
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
По информации ведомства, Галямина опубликовала в интернете и соцсетях лозунги, в которых звучал призыв к участию в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок в Конституцию. «При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — говорится в сообщении.
Действия Галяминой носят умышленный характер, заключили в СК.
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