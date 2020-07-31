На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах

Юлия Галямина (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.

По информации ведомства, Галямина опубликовала в интернете и соцсетях лозунги, в которых звучал призыв к участию в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок в Конституцию. «При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Действия Галяминой носят умышленный характер, заключили в СК.

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