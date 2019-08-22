Мундепа Галямину в третий раз за месяц арестовали из-за протестной акции

Мундепа Галямину в третий раз за месяц арестовали из-за протестной акции

Тверской суд Москвы арестовал муниципального депутата Юлию Галямину за пост в Facebook с призывом участвовать в несанкционированной акции за свободные выборы 3 августа. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

«За организацию несогласованной акции по ч. 2 ст. 20.2 КоАП»,— сказала она. В протоколе заседания сказано, что Галямина на своей персональной страничке Facebook разместила пост с призывом прийти на несанкционированную акцию 3 августа. Депутата арестовали на десять суток.

Во время митинга 27 июля Галямину задержали, после чего составили на нее протокол за призыв участвовать в акции протеста (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Тогда ее арестовали на десять суток. В начале августа муниципального депутата арестовали на 15 суток из-за того же несогласованного митинга.