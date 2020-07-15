Поправки в Конституцию , 15 июл, 21:31
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В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
Несогласованная акция началась на Пушкинской площади около 19:00 мск. Участники собирали подписи с требованием отменить результаты голосования по поправкам. На площади собрались несколько сотен человек, в их числе муниципальный депутат Юлия Галямина, правозащитник Лев Пономарев и член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Очередь на сбор подписей растянулась на несколько десятков метров. Затем часть людей пошли в сторону Страстного бульвара. Во время шествия начались задержания.
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