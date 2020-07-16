МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Вечером 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала участники на Пушкинской площади собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам в основной закон, а затем начали шествие в сторону Петровки.

По данным ОВД-инфо, задержали 142 человека.

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