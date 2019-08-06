Муниципального депутата Галямину вновь арестовали за акцию 27 июля

Чертановский суд Москвы арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину еще на 15 суток из-за несанкционированного митинга, который прошел в центре Москвы 27 июля. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков, который представляет интересы Галяминой.

За участие в шествии Галямину признали виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, которая создала помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов).

«Свою вину Юлия не признала. После оглашения приговора ее снова — после предыдущих десяти суток — увезли в Можайский спецприемник», — рассказал защитник.

Галямину задержали во время митинга 27 июля. На нее составили протокол за призыв участвовать в протестной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и отправили под арест на десять дней.