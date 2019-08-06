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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+20,72%) прогноз Cowen к 31.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Муниципального депутата Галямину вновь арестовали за акцию 27 июля

Чертановский суд Москвы арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину еще на 15 суток из-за несанкционированного митинга, который прошел в центре Москвы 27 июля. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков, который представляет интересы Галяминой.

За участие в шествии Галямину признали виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, которая создала помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов).

«Свою вину Юлия не признала. После оглашения приговора ее снова — после предыдущих десяти суток — увезли в Можайский спецприемник», — рассказал защитник.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Галямину задержали во время митинга 27 июля. На нее составили протокол за призыв участвовать в протестной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и отправили под арест на десять дней.

Акция 27 июля стала одной из серии протестов, участники которых требуют допустить до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. По итогам митинга полиция задержала более 1 тыс. человек. Московские суды вынесли 88 постановлений об аресте.

Теги: выборы в Мосгордуму, несанкционированная акция, арест, новости РБК
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