Навального увезли из спецприемника в больницу

Оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный доставлен из спецприемника в городскую клиническую больницу №64 с диагнозом «острая аллергическая реакция». Об этом на своей странице в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее данным, скорую помощь Навальному вызвали сотрудники спецприемника. Сейчас в палате оппозиционер находится под присмотром полицейских, ему оказывается необходимая помощь.

Ярмыш добавила, что у оппозиционера сильный отек лица и покраснение кожи, причина приступа аллергии не определена. «За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — написала она.

Навальный был арестован на 30 суток 24 июля за призывы к несогласованной с властями акции 27 июля. Новое задержание произошло после того, как оппозиционер отбыл административный арест в десять суток, который ему назначили за участие в несанкционированной акции 12 июня.