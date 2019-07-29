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Навального отправили из больницы обратно в спецприемник
Оппозиционеру поставили диагноз «контактный дерматит» и выписали. Врач Навального с выводами врачей ГКБ не согласилась
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

После суточного пребывания в городской клинической больнице № 64 Алексея Навального выписали и отправили обратно в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщила журналистам врач Навального Анастасия Васильева, передает корреспондент РБК. Адвокат Навального Ольга Михайлова сразу после выписки политика пообещала ходатайствовать об отмене его ареста «в связи с состоянием здоровья».

Васильева рассказала, что выписке Навального предшествовал консилиум врачей, поставивших ему диагноз «контактный дерматит». Сама она с таким выводом не согласна. По словам Васильевой, хотя отек лица, с которым Навального доставили в лечебное заведение, спал, после отмены препаратов нужно наблюдать за его состоянием. Как отметила Васильева, контактный дерматит должен проявляться там, где был контакт, а у Навального генерализованное высыпание (то есть поражено все тело, нет четких очагов).

Ранее Васильева рассказывала, что госпитализированного оппозиционера ей удалось осмотреть только через дверь. По ее словам, у него были высыпания на шее спине, груди, локтевых сгибах рук. На основании жалоб и симптомов Васильева предположила, что речь шла об остром токсическом кератоконъюнктивите, дерматите и общей интоксикации.

В свою очередь муниципальный депутат столичного района Донской Владимир Залищак, которому удалось утром в понедельник пообщаться с заместителем главного врача, рассказал, что, по мнению последнего, причиной аллергии могла стать реакция на стиральный порошок.

Навального доставили в больницу из спецприемника утром в воскресенье, 28 июля. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что у него появились сильный отек лица и покраснение кожных покровов, после чего сотрудники ИВС вызвали скорую помощь.

В спецприемнике Навальный находился по решению Симоновского районного суда от 24 июля. Оппозиционера арестовали на 30 суток за призывы на согласованном митинге на проспекте Сахарова. Тогда Навальный призывал участвовать в несанкционированной властями акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации.

 

Авторы: Максим Солопов, Артем Филипенок
Теги: Алексей Навальный, Больница
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