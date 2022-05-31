Суд на Украине приговорил к 11,5 годам тюрьмы двух военных из России

Российские военнослужащие, водитель и наводчик установки «Град», попали в феврале к украинским военным. Их обвинили в обстрелах Харьковской области. Прокуратура просила для них максимального наказания — заключения на 12 лет *

Александр Иванов (справа) и Александр Бобыкин (Фото: Bernat Armangue / AP)

Суд на Украине приговорил к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвинявшихся в обстреле объектов в Харьковской области. Об этом говорится в решении, которое вынес Котелевский районный суд Полтавской области Украины. Приговор по делу транслировался на сайте суда.

Военнослужащих обвинили по ч. 1 ст. 438 украинского Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны), максимальное наказание по которой предусмотрено в виде тюремного заключения сроком до 12 лет. Именно к такому, максимальному, сроку прокуратура просила приговорить подсудимых.

Согласно представленным в суде материалам проведенного на Украине расследования, россияне служили в Мурманской области. Бобыкина следствие назвало водителем-заряжающим системы залпового огня «Град», Иванова — наводчиком установки.

Следствие считает, что в декабре 2021 года россияне узнали о том, что им предстоит принять участие в военных учениях на территории Белоруссии, в феврале 2022 года они продолжили участие в учениях в Курске, а затем были передислоцированы в Белгородскую область.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на материалы дела сообщает, что «23 российские подразделения выстроили шесть «Градов» на расстоянии 4–6 км от границы с Украиной». «При этом Бобыкин и Иванов знали, что в таких условиях оружие будет работать неизбирательно <...> Утром 24 февраля россияне получили от командира команду «огонь», при этом никаких поправок для корректировки огня военным не дали», — пишет газета.

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Украинские следователи утверждают, что при обстрелах в двух селах в Харьковской области были повреждены электрическая подстанция, воздушные линии электропередачи, дома и учебное заведение. Также в деле указывается, что Бобыкин и Иванов попали к украинским военным, после того как их колонну «разбили» вооруженные силы Украины. «После этого оба подсудимых три дня скрывались и впоследствии сдались украинским военным», — уточняет «Украинская правда».

Подсудимые — 26-летний рядовой Бобыкин и 23-летний ефрейтор Иванов признали в суде вину и заявили о раскаянии. Адвокаты обвиняемых Валерия Иванова и Владимир Ковальчук просили суд не назначать максимальное наказание и учесть то, что их подзащитные действовали, выполняя приказ, и впоследствии раскаялись. Суд в ответ заявил, что не усматривает доказательств того, что военные не могли избежать «преступных действий».

Срок наказания суд постановил считать с 6 апреля 2022 года.

Российское Минобороны не выступало с комментариями о расследовании и приговоре Бобыкину и Иванову. В военном ведомстве неоднократно заявляли, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.

Этот приговор на Украине стал вторым в отношении участвовавших в спецоперации военных из России. 23 мая суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению 21-летнего командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадима Шишимарина по обвинению в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков незадолго до приговора Шишимарину сказал, что у российских властей «немного возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность загранучреждений просто не ведется», но Кремль продолжит «рассматривать возможность продолжения попыток».

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявлял 25 мая, что говорить об обмене пленными между Москвой и Киевом пока преждевременно, и такое обсуждение станет возможным только после суда и вынесения приговоров украинским военным в России.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила обмен пленными, включая российского сержанта Шишимарина.