Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению
В Киеве вынесен первый приговор российскому военнослужащему, обвиненному в военных преступлениях на Украине. Соломенский районный суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области, передает «Новое время».
Шишимарину 21 год, он командовал отделением 4-й танковой Кантемировской дивизии. По версии следствия, военный несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову 62-летнего Александра Шелипова. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса — «Нарушение законов и обычаев войны».
В начале мая Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись, на которой российский военный дает признательные показания. «Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь, он упал», — рассказывает Шишимарин на записи.
18 мая военный на первом открытом заседании суда признал вину. 20 мая в последнем слове на суде Шишимарин извинился за свой поступок и сказал, что искренне раскаивается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков незадолго до приговора Шишимарину сказал, что у российских властей нет «много возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность загранучреждений просто не ведется», но Кремль продолжит «рассматривать возможность продолжения попыток».
Минобороны дело Шишимарина не комментировало.