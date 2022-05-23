Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению

Вадима Шишимарина обвинили в нарушении законов и обычаев войны: ему вменяют убийство мирного жителя Сумской области. Военный в суде признал свою вину и раскаялся

Вадим Шишимарин (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

В Киеве вынесен первый приговор российскому военнослужащему, обвиненному в военных преступлениях на Украине. Соломенский районный суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области, передает «Новое время».

Шишимарину 21 год, он командовал отделением 4-й танковой Кантемировской дивизии. По версии следствия, военный несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову 62-летнего Александра Шелипова. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса — «Нарушение законов и обычаев войны».

В начале мая Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись, на которой российский военный дает признательные показания. «Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь, он упал», — рассказывает Шишимарин на записи.

18 мая военный на первом открытом заседании суда признал вину. 20 мая в последнем слове на суде Шишимарин извинился за свой поступок и сказал, что искренне раскаивается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков незадолго до приговора Шишимарину сказал, что у российских властей нет «много возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность загранучреждений просто не ведется», но Кремль продолжит «рассматривать возможность продолжения попыток».

Минобороны дело Шишимарина не комментировало.