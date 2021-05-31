Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге мужчину арестовали

Задержанного за расстреливание прохожих бывшего инспектора ППС из Екатеринбурга отправили под арест на два месяца. В результате стрельбы, которую он вел в состоянии опьянения, ранения получили девочка и росгвардеец

Сергей Болков (в центре), устроивший стрельбу, во время избрания меры пресечения в Чкаловском районном суде (Фото: Алексей Колчин / ТАСС)

Мужчину, который в воскресенье с балкона жилого дома стрелял по прохожим в Екатеринбурге, арестовали. Такое решение принял Чкаловский районный суд, сообщает ТАСС.

В СИЗО стрелка отправили на два месяца, до 29 июля.

Вечером 30 мая мужчина открыл огонь из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома на улице Бородина. Стрелком оказался 48-летний бывший полицейский, инспектор ППС, уволенный из органов более десяти лет назад, сообщили позднее в СК. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

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Пострадали два человека — сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, которая в тот момент сидела вместе с родителями в автомобиле на улице. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице, пострадавшего сотрудника правоохранительных органов уже отпустили домой, он получил ранение в ногу.