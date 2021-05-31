Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге мужчину арестовали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем Политика, 21:39 Вирусологи оценили слова об «эфемерной защите масок» Общество, 21:26 Прага призвала Москву убрать Чехию из списка «недружественных стран» Политика, 21:21 Медведев назвал себя «крутым» после победы над Бубликом на «Ролан Гаррос» Спорт, 21:08 Петр Толстой возглавил московских единороссов Политика, 21:07 Эрдоган сократил комендантский час и разрешил свадьбы Общество, 20:59 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 20:44 Меркель заявила о планах ввести точечные санкции против Белоруссии Политика, 20:42 В Петербурге суд запретил сайт с рекламой экскурсий по городским крышам Общество, 20:41 Россиянка победила испанку и вышла во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 20:34 Адвокаты сообщили о проверке СК удара силовиком женщины на митинге Политика, 20:32 Россия - Швеция. Онлайн ЧМ по хоккею Спорт, 20:15 Рынок труда Москвы адаптировался: вакансий больше, чем до пандемии Город, 19:58 В нужном месте: как показать рекламу тем, кому она действительно нужна Pro, 19:57
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге мужчину арестовали

Задержанного за расстреливание прохожих бывшего инспектора ППС из Екатеринбурга отправили под арест на два месяца. В результате стрельбы, которую он вел в состоянии опьянения, ранения получили девочка и росгвардеец
Сергей Болков (в центре), устроивший стрельбу, во время избрания меры пресечения в Чкаловском районном суде
Сергей Болков (в центре), устроивший стрельбу, во время избрания меры пресечения в Чкаловском районном суде (Фото: Алексей Колчин / ТАСС)

Мужчину, который в воскресенье с балкона жилого дома стрелял по прохожим в Екатеринбурге, арестовали. Такое решение принял Чкаловский районный суд, сообщает ТАСС.

В СИЗО стрелка отправили на два месяца, до 29 июля.

Вечером 30 мая мужчина открыл огонь из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома на улице Бородина. Стрелком оказался 48-летний бывший полицейский, инспектор ППС, уволенный из органов более десяти лет назад, сообщили позднее в СК. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

Video

Пострадали два человека — сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, которая в тот момент сидела вместе с родителями в автомобиле на улице. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице, пострадавшего сотрудника правоохранительных органов уже отпустили домой, он получил ранение в ногу.

Полиция нашла более 70 гильз после стрельбы по прохожим в Екатеринбурге
Общество
Фото:СУ СК РФ по Свердловской области

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что при задержании нападавший оказал вооруженное сопротивление и стрелял в правоохранителей, бравших квартиру штурмом, однако пули ушли в бронещиты. Полиция сообщила, что после этого в квартире, откуда велась стрельба по людям, обнаружили 23 гильзы от патронов, еще 47 изъяли на придворовой территории. В квартире задержанного нашли карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическую винтовку «Иж», а также пустые бутылки от алкоголя.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК). Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование дела будет контролировать центральный аппарат СК России.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
Екатеринбург стрельба арест
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил о случайном выстреле в девочку
Общество
Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге
Общество
СМИ узнали детали об открывшем стрельбу в Екатеринбурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter