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Устроившего стрельбу в Екатеринбурге проверят на вменяемость

Мужчину, стрелявшего по людям из охотничьего карабина с балкона жилого дома в Екатеринбурге, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета (СК), передает «РИА Новости».

«По делам такой категории назначаются разные виды судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Я полагаю, что и в данном случае она будет проведена», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также указал, что стрелявшему назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Цель — понять его мотивы и психическое состояние.

У стрелявшего по людям в Екатеринбурге было разрешение на оружие
Общество

48-летний мужчина, будучи сильно пьян, открыл огонь с балкона жилого дома на улице Бородина. Были ранены девятилетняя девочка и росгвардеец, их госпитализировали. В итоге мужчину задержали. Источник ТАСС отмечал, что он сопротивлялся и стрелял по спецназу Росгвардии.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).

Ранее мужчина работал в полиции, откуда его уволили более 10 лет назад. У него было разрешение на оружие. По словам источника «Интерфакса», после увольнения из правоохранительных органов у мужчины неоднократно случались «приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты». Долгое время он злоупотреблял алкоголем и был в депрессии.

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Один из очевидцев рассказал «Екатеринбург онлайн», что перед тем, как мужчина открыл стрельбу по росгвардейцам и прохожим, он кричал: «Требую отменить гомосексуализм!» Также он отправлял сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю», сообщал РЕН ТВ.

Екатеринбург стрельба психиатрическая экспертиза
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