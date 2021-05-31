Устроившего стрельбу в Екатеринбурге проверят на вменяемость

Мужчину, стрелявшего по людям из охотничьего карабина с балкона жилого дома в Екатеринбурге, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета (СК), передает «РИА Новости».

«По делам такой категории назначаются разные виды судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Я полагаю, что и в данном случае она будет проведена», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также указал, что стрелявшему назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Цель — понять его мотивы и психическое состояние.

48-летний мужчина, будучи сильно пьян, открыл огонь с балкона жилого дома на улице Бородина. Были ранены девятилетняя девочка и росгвардеец, их госпитализировали. В итоге мужчину задержали. Источник ТАСС отмечал, что он сопротивлялся и стрелял по спецназу Росгвардии.