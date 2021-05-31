Полиция нашла более 70 гильз после стрельбы по прохожим в Екатеринбурге

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Устроивший стрельбу с балкона в Екатеринбурге мужчина использовал более 70 патронов. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 73 гильзы — 26 гильз изъяли в квартире, откуда велась стрельба по людям, 47 гильз изъяли на придворовой территории.

Горелых добавил, что сотрудники полиции также обнаружили в квартире задержанного карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическую винтовку «Иж», а также пустые бутылки от алкоголя.

Вечером 30 мая 48-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома на улице Бородина. В результате ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.