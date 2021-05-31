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Полиция нашла более 70 гильз после стрельбы по прохожим в Екатеринбурге

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Устроивший стрельбу с балкона в Екатеринбурге мужчина использовал более 70 патронов. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 73 гильзы — 26 гильз изъяли в квартире, откуда велась стрельба по людям, 47 гильз изъяли на придворовой территории.

Горелых добавил, что сотрудники полиции также обнаружили в квартире задержанного карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическую винтовку «Иж», а также пустые бутылки от алкоголя.

Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку перевели в реанимацию
Общество

Вечером 30 мая 48-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома на улице Бородина. В результате ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

Сотруднику правоохранительных органов оказали помощь, после чего отпустили домой. Девочку госпитализировали в ОДКБ №1. Ее прооперировали и перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По данным регионального управления СК, мужчина во время стрельбы был пьян. Его удалось задержать, несмотря на оказываемое вооруженное сопротивление. Его отправят на психиатрическую экспертизу.

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Следователи завели дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (п. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК). В региональном управлении МВД добавили, что у мужчины было разрешение на оружие с 2010 года, он не раз его продлевал.

Екатеринбург полицейские стрельба новости
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