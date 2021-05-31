Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге на контроль в Центральном аппарате СК России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

Вечером 30 мая 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из карабина «Вепрь» с балкона дома на улице Бородина в Екатеринбурге.

На улице находился автомобиль, в котором была семья из трех человек, в том числе девятилетняя девочка. Ребенок получил ранение брюшной полости, рассказали в ведомстве. Девочку прооперировали. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.