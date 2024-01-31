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Юристы объяснили, куда депортируют обладателя нескольких паспортов

Юрист Репринцев: гражданину нескольких стран могут дать выбор при депортации
Власти Таиланда решили депортировать участников группы Би-2. У некоторых музыкантов — паспорта нескольких стран. Юристы рассказали РБК, куда по законам Таиланда их могут выдворить и можно вообще выбрать страну, куда депортируют
Фото: Borja Sanchez Trillo / Getty Images
Фото: Borja Sanchez Trillo / Getty Images

Решение, куда депортируют человека, у которого есть несколько паспортов разных стран, в большинстве случаев будет приниматься на основе законодательства государства, из которого человека высылают. Об этом РБК рассказали опрошенные юристы, отвечая на вопрос о том, куда по закону Таиланд может выслать участников группы «Би-2».

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта на Пхукете. Их обвинили в том, что они проводили концерты без разрешения на работу. В «Би-2» позднее рассказали, что всего были задержаны семь человек, среди которых есть граждане Австралии и Израиля. В частности, Лева (Егор Бортник, Минюст России признал его иноагентом) из группы «Би-2» вылетел в Израиль — у него есть израильский паспорт. «Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме», — сообщили в Би-2. Второй солист группы Шура (Александр Уман) не имеет российского гражданства.

Согласно правилам Таиланда, если у человека два паспорта, его депортируют в страну, по паспорту которой он въехал, рассказала РБК Екатерина Дашевская, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». «Впрочем, в России такая же система, что обусловлено тем, что эти страны относятся к континентальной правовой системе (романо-германской)», — рассказала она. С ней согласна и юрист Анна Фролова — она указала, что в Таиланде как правило, не важно, откуда прилетел иностранец. «По закону депортация происходит в страну происхождения», — рассказала она.

Возможен и другой вариант — у человека есть паспорт одной страны, но он на постоянной основе, например, по виду на жительство, постоянно живет в другой. В этом случае его депортируют в страну, гражданином которой он является, уточнила Дашевская. «Наличие ВНЖ не играет роли, поскольку если решение о депортации принято, власти страны пребывания уведомляют консульство страны, гражданином которой является иностранец, о предстоящей депортации и могут запросить транзитную визу или документ, разрешающий въезд на территорию страны гражданства», — рассказала она. «Не важно откуда въехал человек, квалифицирующее значение имеет именно паспорт, по которому человек въехал», — добавила Дашевская. «На примере же с Би-2, им отменили депортацию в Израиль именно потому, что в основном все члены группы заезжали по российскому паспорту и депортировать по тайским законам их нужно в страну, по паспорту которой они въехали», — рассказала она.

Лева из «Би-2» вылетел в Израиль
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Лева (Егор Бортник)

В разных странах могут быть разные правила, поэтому в других государствах возможен вариант, когда обладателю нескольких паспортов могут предложить самому выбрать страну, куда уехать. Об этом РБК рассказал управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев. «При наличии у депортируемого лица нескольких гражданств разных стран ему могут предложить выбрать вариант страны для высылки», — рассказал он. Если у человека есть паспорт и ВНЖ другой страны, то тут иностранцу могут предложить выбор. «Существует практика, при которой иностранцу предлагают выбрать варианты страны для депортации, но, естественно не любой. Это может быть страна, где у лица есть гражданство, вид на жительство, либо страна, из которой прибыл нарушитель», — добавил Репринцев.

Кроме обычных правил могут оказывать влияние и «иные механизмы, включившиеся за счет существенного влияния, оказываемого консульствами разных стран, гражданами которых являются нарушители», рассказал РБК Михаил Репринцев. Поэтому отъезд Левы в Израиль может быть вызван «как общим резонансом, так и возможным желанием, к примеру, Израиля использовать данную ситуацию в свою пользу».

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Депортацию «Би-2» в Израиль отменили после визита дипломатов из России
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Группа &laquo;Би-2&raquo;

Как проходит депортация

Когда решение о депортации принято, в соответствии с тайскими законами, у иностранца есть 5 дней, чтобы самостоятельно покинуть территорию, рассказала РБК Екатерина Дашевская. «Если иностранец добровольно не выезжает, то его помещают на основании решения в спецучреждение, чтобы ждать момента его высылки за границу. Пограничный сотрудник или миграционный орган, принявшие решение о депортации, всегда впоследствии вынужден обращаться в суд с требованием о помещении мигранта в специальное учреждения до момента депортации», — рассказала она.

«Чаще всего иностранцы имеющие возможность оплатить штраф проводят от нескольких часов до нескольких дней в так называемой тюрьме, после выплачивают штраф, покупают билет на самолет и покидают страну», — раскрыла порядок действий Анна Фролова. Отказаться от депортации нельзя, ее можно попробовать обжаловать в суде. Но чаще всего «на практике это не приносит положительных результатов», рассказал Михаил Репринцев.

Музыкантов «Би-2» выдворят из Таиланда
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Концерт группы Би-2

Далее возникает вопрос — кто оплачивает депортацию. Есть несколько вариантов, перечислила Екатерина Дашевская:

  • за счет средств депортируемого;
  • за счет пригласившей стороны (физического или юридического лица);
  • за счет консульства/иного представительства страны происхождения;
  • за счет средств самого государства, откуда депортируют.

Возможен также вариант, что иностранца будут держать под стражей, пока он сам не найдет деньги на билет. «Если нет денежных средств, иностранец будет содержаться под стражей до момента пока денежные средства не появятся», — рассказала Анна Фролова.

Иностранца, которого выслали, сажают на обычный или специальный рейс. Иногда — «с сопровождением сотрудников службы безопасности». «После прибытия в страну гражданства, иностранец может быть передан властям своей страны, которые могут продолжить расследование или предпринять дополнительные меры, если это необходимо», — рассказала Екатерина Дашевская.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

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