В Латвии пригрозили депортацией 1,1 тыс. россиян

Свыше тысячи человек к началу 2024 года подлежат выдворению из Латвии, среди них более половины — россияне старше 60 лет. МИД России обещал обустроить соотечественников, если депортация действительно состоится

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Выдворение из Латвии грозит 1167 россиянам, 789 из них старше 60 лет, пишет Leta со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики.

По данным ведомства, такое количество россиян не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение одного из видов на жительство в Латвии. В конце декабря латвийские власти оценивали количество подлежащих депортации в 1213 россиян, но с тех пор 46 человек покинули страну самостоятельно.

Пока точно неизвестно, сколько всего россиян подлежит выдворению из Латвии, поскольку 3 января закончился период действия постоянных ВНЖ для тех россиян, на которые распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали документы для статуса постоянного жителя Евросоюза до 31 декабря 2023 года. Этот срок подачи относится только к тем, кто до 30 ноября пересдавал тест на знание языка.

Глава миграционной службы Майра Розе признавала сложность и громоздкость процесса депортации проживающих в Латвии россиян, которые не обратились за видом на жительство.

«Первый этап — запрос объяснений — уже начался. В феврале начнется второй этап — оценка предоставленных объяснений и выдача распоряжений о выезде. Третий этап — если человек не уехал в течение 30 дней после получения распоряжения о выезде, будет принято решение о принудительном выдворении, которое выполнит Государственная пограничная служба», — сообщали в управлении миграции.

Российское посольство в Латвии отмечало нахождение в списках на депортацию нескольких тысяч пенсионеров. Дипмиссия рассказала о 84-летней женщине, более 60 лет жившей в Екабпилсе и работавшей на латвийских железобетонном и доломитовом заводах. Из-за преклонного возраста она не была вовремя проинформирована об экзамене, а в России у женщины нет ни родственников, ни жилья, указало посольство.

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«Россия сделает все возможное для того, чтобы если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены», — пообещали в российском МИДе.

