Кузнецова предложила отвлечь детей от митингов позитивным контентом

По словам детского омбудсмена, на акциях 31 января задержали меньше подростков, чем неделей ранее. Она призвала к активной работе с несовершеннолетними, в том числе «по созданию позитивного созидательного контента»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Задержанных несовершеннолетних на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли в российских городах 31 января, меньше, чем неделей ранее. Об этом в своем Facebook написала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что региональные детские омбудсмены внимательно следили за происходящим на митингах. «Да, сегодня удалось защитить детей от потенциальных рисков. А дальше?» — задалась Кузнецова вопросом.

Омбудсмен призвала к активной работе с несовершеннолетними, в частности, «по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков». «А прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети», — считает она.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, в воскресной акции в столице приняли участие меньше несовершеннолетних, чем 23 января. «Визуально на митинге детей практически не было», — сказала она «Интерфаксу». Информации о точном количестве задержанных несовершеннолетних пока нет, отметила Ярославская.