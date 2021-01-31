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Кузнецова предложила отвлечь детей от митингов позитивным контентом

По словам детского омбудсмена, на акциях 31 января задержали меньше подростков, чем неделей ранее. Она призвала к активной работе с несовершеннолетними, в том числе «по созданию позитивного созидательного контента»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Задержанных несовершеннолетних на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли в российских городах 31 января, меньше, чем неделей ранее. Об этом в своем Facebook написала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что региональные детские омбудсмены внимательно следили за происходящим на митингах. «Да, сегодня удалось защитить детей от потенциальных рисков. А дальше?» — задалась Кузнецова вопросом.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Омбудсмен призвала к активной работе с несовершеннолетними, в частности, «по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков». «А прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети», — считает она.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, в воскресной акции в столице приняли участие меньше несовершеннолетних, чем 23 января. «Визуально на митинге детей практически не было», — сказала она «Интерфаксу». Информации о точном количестве задержанных несовершеннолетних пока нет, отметила Ярославская.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По информации правозащитной организации «ОВД-Инфо», по состоянию на 23:00 число задержанных по всей стране превысило 5 тыс., из них более 1,6 тыс. в Москве и более 1,1 тыс. в Петербурге. МВД пока не приводило официальных данных по общему количеству задержаний.

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По итогам предыдущей акции, по данным «ОВД-Инфо», число задержанных превысило 4 тыс. Среди них было около 300 подростков, говорила Кузнецова. По словам Ярославской, в Москве задержали более 150 несовершеннолетних.

После акции 23 января СК возбудил более 20 уголовных дел, в том числе по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2) и призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Роскомнадзор обязал соцсети удалять призывы к участию в митингах. 27 января ведомство сообщило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и видеохостинг YouTube своевременно не удалили подобный контент, в связи с этим компании, владеющие соцсетями, оштрафуют.

Накануне акций протестов Минпросвещения попросило родителей провести выходные вместе с детьми, чтобы оградить их от «прогулок» в поддержку Навального. В Русской православной церкви осудили тех, кто привлекает детей и подростков к участию в несогласованных акциях, а патриарх Кирилл заявил, что молодые люди «буквально впадают в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры».

Автор
Наталия Анисимова
Анна Кузнецова детский омбудсмен митинги несанкционированная акция
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