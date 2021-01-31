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Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения на фоне протестов

Значительное влияние на молодых людей сегодня оказывают СМИ и интернет, молодежь «буквально впадает в безумие», заявил патриарх
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сегодня молодые люди нередко «буквально впадают в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино.

«Как мы знаем, сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения», — сказал он. По его словам, такое состояние не приходит неожиданно, но «формируется в недрах души». Влияние на это оказывают средства массовой информации, прежде всего телевидение, и особенно интернет, утверждает патриарх.

«Положение дел таково, что родителям трудно конкурировать с этой информационной средой», — констатировал он. При этом в душе ребенка должны формироваться правильные убеждения, «которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям».

По словам патриарха, прихожанам следует «о многом подумать в эти особые дни». «Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток», — заключил глава РПЦ.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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На прошлых и на этих выходных в российских городах проходят протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали на 30 суток после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. Рассмотрение ходатайства запланировано на 2 февраля.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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После акции 23 января СК возбудил ряд уголовных дел, в том числе по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2) и призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в ходе протестов были задержаны около 300 несовершеннолетних, их всех отпустили из отделений полиции после приезда родителей.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион осудил тех, кто привлекает детей и подростков к участию в несогласованных акциях. «Речь идет не об интересе несовершеннолетних к политике, а о том, что детей и подростков сознательно вовлекают <...> в политическое противостояние, в опасные для их здоровья и безопасности акции», — сказал он, назвав такое вовлечение «совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка».

Новая акция в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

На последней акции 31 января, по данным «ОВД-Инфо» к 21:06, общее число задержанных в России составило 4818. Больше всего задержаний в Москве — 1515, также 1097 человек задержали в Санкт-Петербурге, 194 — в Красноярске, 173 — в Нижнем Новгороде. Некоторые задержания сопровождались столкновениями с силовиками, в Санкт-Петербурге в отношении участника акции завели дело о нападении на представителя власти, мужчину задержали. Столичный омбудсмен по правам ребенка Ольга Ярославская заявила, что случаи участия несовершеннолетних в акции 31 января были единичными, передает «РИА Новости».

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
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Автор
Анастасия Батманова
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