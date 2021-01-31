Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения на фоне протестов

Значительное влияние на молодых людей сегодня оказывают СМИ и интернет, молодежь «буквально впадает в безумие», заявил патриарх

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сегодня молодые люди нередко «буквально впадают в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино.

«Как мы знаем, сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения», — сказал он. По его словам, такое состояние не приходит неожиданно, но «формируется в недрах души». Влияние на это оказывают средства массовой информации, прежде всего телевидение, и особенно интернет, утверждает патриарх.

«Положение дел таково, что родителям трудно конкурировать с этой информационной средой», — констатировал он. При этом в душе ребенка должны формироваться правильные убеждения, «которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям».

По словам патриарха, прихожанам следует «о многом подумать в эти особые дни». «Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток», — заключил глава РПЦ.