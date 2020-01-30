Минздрав рекомендовал три лекарства для лечения коронавируса

Ведомство советует использовать при лечении коронавирусной инфекции препараты рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. Список содержится во временных рекомендациях по профилактике нового вируса 2019-nCoV

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Минздрав назвал три препарата, которые рекомендует использовать при лечении коронавирусной инфекции у взрослых. Речь идет о препаратах рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир. Список препаратов содержится в опубликованных министерством временных методических рекомендациях по профилактике и лечению нового коронавируса 2019-nCoV.

Ведомство ссылается на анализ данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией, связанной с SARS (ТОРС, тяжелым острым респираторным синдромом) и MERS-CoV (ближневосточным острым респираторным синдромом). По данным министерства, наиболее частые схемы лечения включают использование этих противовирусных средств.

В рекомендациях для врачей министерство приводит дозировку препаратов и сроки лечения. Минздрав напоминает, что рибавирин применялся при лечении ТОРС в Китае, Сингапуре и ряде других стран. При этом ведомство рекомендует использовать его с осторожностью из-за возможных побочных эффектов, в частности, анемии.