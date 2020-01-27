Российских туристов решили досрочно вывезти с китайского острова Хайнань

Авиакомпания Azur Air объявила о досрочном вывозе отдыхающих на острове Хайнань россиян. При этом стратегический партнер перевозчика — туроператор Anex Tour — своих клиентов обещает вывозить в плановом порядке

Отель на острове Хайнань (Фото: Reuters)

Авиакомпания Azur Air приостанавливает завоз туристов на китайский остров Хайнань и с 27 января «в кратчайшие сроки» организует вывоз отдыхающих, сообщили РБК в пресс-службе компании. «Мы планируем завершить вывоз туристов до 3 февраля», — уточнил представитель Azur Air, добавив, что часть туристов будет вывезена досрочно. Вывоз туристов Azur Air в своем сообщении объяснила «санитарно-эпидемиологической обстановкой [в Китае] и решениями стратегического партнера — туроператора Anex Tour».

В Anex Tour сообщили, что продажи туров в Китай закрыты с 25 января, а с 27 января прекращены завозные рейсы Azur Air. Возвратные рейсы будут осуществляться «в плановом режиме», настаивает представитель туроператора. По его словам, последний рейс состоится 3 февраля.

Ранее о вынужденном досрочном вывозе туристов с Хайнаня с 26 января уже объявил туроператор «Русь-тур». Туроператоры прекратили продажу туров в Китай «до нормализации эпидемиологической обстановки» после соответствующей рекомендации Ростуризма, данной 24 января. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточнил, что с 27 января Tez Tour и Anex Tour вывозят туристов в плановом режиме в соответствии с датами тура.

Туристы Tez Tour будут вывезены из Китая планово, подтверждает представитель туроператора. Клиентов, которые хотят досрочно прекратить отдых, нет, все хотят вернуться в запланированные даты, утверждает представитель Tez Tour. У этого туроператора собственная полетная программа в Китай на бортах стратегического авиаперевозчика IFly, последние вывозные рейсы из Китая состоятся 4 февраля из Екатеринбурга и Казани.