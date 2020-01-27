Российских туристов решили досрочно вывезти с китайского острова Хайнань

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 12:20
В «Транснефти» сменился куратор направления с бюджетом почти на ₽300 млрд Бизнес, 15:34 Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Политика, 15:32 В России задержали японского журналиста из-за секретных сведений Политика, 15:30 Путин поручил утвердить порядок доплат учителям за классное руководство Общество, 15:25 «Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань Общество, 15:21 Сообщение о минировании лайнера в Хабаровске оказалось ложным Общество, 15:17 В институте под Новосибирском разработают две вакцины от коронавируса Технологии и медиа, 15:15 Сессия ПАСЕ началась с избрания нового председателя Политика, 15:08 Жертвы пропаганды: в чем оказались обмануты адепты искусственного меха Pro, 15:08 Путин поручил утвердить правила ввоза незарегистрированных лекарств Общество, 15:05 Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса Общество, 15:00 В авиакомпании Афганистана опровергли данные о крушении самолета Общество, 14:59 Путин дал поручение о введении бесплатного питания для младших классов Общество, 14:57 Санкционный счет: почему важно решение финского суда по делу Ротенберга Pro, 14:57
Вирус из Китая ,  
0 

Российских туристов решили досрочно вывезти с китайского острова Хайнань

Авиакомпания Azur Air объявила о досрочном вывозе отдыхающих на острове Хайнань россиян. При этом стратегический партнер перевозчика — туроператор Anex Tour — своих клиентов обещает вывозить в плановом порядке
Отель на острове Хайнань (Фото: Reuters)

Авиакомпания Azur Air приостанавливает завоз туристов на китайский остров Хайнань и с 27 января «в кратчайшие сроки» организует вывоз отдыхающих, сообщили РБК в пресс-службе компании. «Мы планируем завершить вывоз туристов до 3 февраля», — уточнил представитель Azur Air, добавив, что часть туристов будет вывезена досрочно. Вывоз туристов Azur Air в своем сообщении объяснила «санитарно-эпидемиологической обстановкой [в Китае] и решениями стратегического партнера — туроператора Anex Tour».

В Anex Tour сообщили, что продажи туров в Китай закрыты с 25 января, а с 27 января прекращены завозные рейсы Azur Air. Возвратные рейсы будут осуществляться «в плановом режиме», настаивает представитель туроператора. По его словам, последний рейс состоится 3 февраля.

Ранее о вынужденном досрочном вывозе туристов с Хайнаня с 26 января уже объявил туроператор «Русь-тур». Туроператоры прекратили продажу туров в Китай «до нормализации эпидемиологической обстановки» после соответствующей рекомендации Ростуризма, данной 24 января. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточнил, что с 27 января Tez Tour и Anex Tour вывозят туристов в плановом режиме в соответствии с датами тура.

Туристы Tez Tour будут вывезены из Китая планово, подтверждает представитель туроператора. Клиентов, которые хотят досрочно прекратить отдых, нет, все хотят вернуться в запланированные даты, утверждает представитель Tez Tour. У этого туроператора собственная полетная программа в Китай на бортах стратегического авиаперевозчика IFly, последние вывозные рейсы из Китая состоятся 4 февраля из Екатеринбурга и Казани.

Изменения в полетной программе в Китай сохранятся до стабилизации ситуации, рассказали в Azur Air. Туристам, находящимся на отдыхе на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах авиакомпании Azur Air, представитель авиакомпании рекомендует обратиться за уточнением информации о дате и времени вылета в Россию в туристические агентства, где был приобретен тур, или напрямую к туроператору.

В 2018 году Хайнань посетили 255,8 тыс. россиян, следует из материалов местного статистического управления. Данных за 2019 год еще нет.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним официальным данным КНР, в результате погибли 80 человек, зарегистрированы 2744 случая заражения. 27 января стало известно, что на Хайнане зафиксирован первый случай смерти, последовавшей за заражением новым коронавирусом.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: китай, туристы, коронавирус
Материалы по теме
Как в мире распространяется вирус из Китая. Инфографика
Общество
Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай
Общество
Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter