Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдавии

Обвинение, со слов Цуркан, основывается на нескольких документах. Первый — это ксерокопия анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы, где указаны персональные данные, совпадающие с данными Цуркан. «Это плохо читаемая копия, частично страницы отсутствуют. Все, что там есть — мои базовые данные, какие можно собрать про любого из нас — адрес, образование. Насколько я понимаю, такие бланки гуляют по интернету. Анкета заполнена от руки [якобы] в 2004 году, дата заполнения указана. Но адрес, указанный в анкете, стал реально моим адресом в 2010 году. Место работы, указанное в анкете, стало действительно моим местом работы в 2006 году. Образование еще позже — уже ближе к 2015 году, а фотография взята из паспорта, оформленного в 2008 году», — рассказала Цуркан, назвав анкету фейком.

По ее словам, в анкете также перечислены «контактные лица» Цуркан, из числа политиков Молдавии и сотрудники российских госкорпораций, в том числе действующий президент Молдавии Игорь Додон и сын бывшего президента Игорь Воронин. С Додоном Цуркан, по ее словам, знакома только по заседаниям молдавско-российской межправкомиссии, в которой она участвовала в 2008-2009 году.

Второй документ — это якобы перехваченные российской разведкой донесения молдавских спецслужб в офис НАТО, заявила Цуркан. Это опять же плохо читаемые копии трех текстов на английском языке, представляющие собой точный перевод засекреченных писем министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, добавила бывший член правления «Интер РАО». Цуркан утверждает, что не могла иметь доступа к этим письмам, поскольку не обладала допуском к гостайне и никогда с ними не знакомилась.

«Письма касались поставок российского газа в Молдавию, поставок электроэнергии в Крым, и темы поставок электроэнергии с территории Российской Федерации, я даже не буду говорить, куда», — говорит Цуркан о содержании писем.

Третий документ — это протокол допроса секретного свидетеля из числа сотрудников ФСБ, где он рассказывает о полученной от засекреченных иностранных агентов информации, касающейся Цуркан, сказала она.

Также, по ее словам, ФСБ утверждает, что карьерный рост Цуркан в «Интер РАО» обеспечивал сотрудник молдавской разведки по имени Александр Попеску и экс-советник председателя правления РАО «ЕЭС России», бывший министр национальной безопасности Молдавии Валерий Пасат. Ни с одним, ни с другим Цуркан, по ее словам, не знакома.

Топ-менеджер «Интер-РАО» Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в июне 2018 года. Источники РБК тогда рассказывали, что Цуркан обвиняют в передаче стране НАТО сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса, утверждали тогда источники РБК: «Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается». Цуркан организовывала схему поставки электроэнергии из России в Крым в 2014 году и знала все контакты российских чиновников на Украине, уточняли собеседники РБК. По их словам, первичная информация о Цуркан пришла в ФСБ по линии Службы внешней разведки. Аресту члена правления «Интер РАО» предшествовала оперативная разработка, которая длилась не менее трех лет, основные доказательства были получены в ходе прослушки, утверждали источники.

Цуркан не признает вину. Ее адвокат Иван Павлов заявлял, что часть доказательств в деле была сфальсифицирована, а целью преследования Цуркан является ее дискредитация перед руководством «Интер РАО». «Следствие оперирует фальшивыми документами, которые были изготовлены гораздо позже, чем указанная в них дата», — утверждал тогда Павлов.

16 января Цуркан обвиняемую в шпионаже, освободили из-под стражи по решению апелляционного суда. Первый апелляционный суд отменил постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. В СИЗО она провела около полутора лет. Генпрокуратура подала жалобу на освобождение Цуркан из СИЗО. 7 февраля 2-й Кассационный суд рассмотрит представление Генпрокуратуры, которая оспаривает решение об освобождении Цуркан.