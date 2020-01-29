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Дело о шпионаже Цуркан ,  
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Адвокат сообщил об обжаловании Генпрокуратурой освобождения Цуркан

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» обвиняют в шпионаже, в середине января ее освободили из-под стражи
Карина Цуркан (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Прокуратура подала жалобу на освобождение бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан из СИЗО. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов.

Цуркан, обвиняемую в шпионаже, освободили из-под стражи по решению апелляционного суда 16 января. В СИЗО она провела около полутора лет.

22 января, по словам Павлова, на это решение суда была подана кассационная жалоба от заместителя генпрокурора. «Защитникам уже в 10:30 23 января позвонили из кассационного суда и сообщили о том, что принесено кассационное представление, которое передано на рассмотрение в судебный состав», — рассказал он.

Он уточнил, что защита так и не получила оспариваемое в кассации апелляционное определение.

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи
Общество

Цуркан арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Румынии в июне 2018 года. Ей инкриминировали, что она передала стране — члену НАТО данные о переговорах о поставках электроэнергии в Крым, а также самопровозглашенные республики Донбасса, утверждали источники РБК.

По словам собеседников РБК, первичную информацию о Цуркан ФСБ получила от Службы внешней разведки. Аресту предшествовала трехлетняя оперативная разработка, а основные доказательства удалось получить благодаря прослушке, сообщили источники.

Цуркан не признает вину. Ее адвокат заявил, что часть доказательств фальсифицировали, а целью преследования его подзащитной было дискредитировать Цуркан перед руководством «Интер РАО».

Авторы: Георгий Тадтаев, Константин Нагаев
Теги: Карина Цуркан, Генпрокуратура
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Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи
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