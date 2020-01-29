Адвокат сообщил об обжаловании Генпрокуратурой освобождения Цуркан

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» обвиняют в шпионаже, в середине января ее освободили из-под стражи

Карина Цуркан (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Прокуратура подала жалобу на освобождение бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан из СИЗО. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов.

Цуркан, обвиняемую в шпионаже, освободили из-под стражи по решению апелляционного суда 16 января. В СИЗО она провела около полутора лет.

22 января, по словам Павлова, на это решение суда была подана кассационная жалоба от заместителя генпрокурора. «Защитникам уже в 10:30 23 января позвонили из кассационного суда и сообщили о том, что принесено кассационное представление, которое передано на рассмотрение в судебный состав», — рассказал он.

Он уточнил, что защита так и не получила оспариваемое в кассации апелляционное определение.