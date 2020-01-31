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Число погибших из-за нового коронавируса за сутки выросло до 213 человек

Количество жертв вируса за 24 часа выросло на рекордные 43 человека, число заразившихся — на 1982 человека. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию болезни чрезвычайной ситуацией международного масштаба
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Количество жертв коронавируса достигло 213 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Изначально власти провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка болезни, заявили о 212 погибших.

Согласно обновленной информации, за сутки число погибших увеличилось на 43 человека, что стало рекордом. Количество заразившихся выросло до 1982, суммарно составив 9692.

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
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Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом в ВОЗ отметили, что не видят необходимости для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров. Там считают, что объявление ЧС поможет странам со «слабой системой здравоохранения».

ВОЗ 30 января сообщала, что заражены более 6 тыс. человек. По данным властей Китая, подтверждены почти 8 тыс. заболевших по всему миру. Среди пострадавших стран — США, где был выявлен первый случай передачи вируса от человека к человеку, Германия, Франция, Италия, ОАЭ, Австралия, Япония и Сингапур. В России случаев заболевания вирусом зафиксировано не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру, в том числе крупные United Airlines и British Airways, начали частично отменять полеты в Китай.

Автор: Артём Губенко
Теги: коронавирус, погибшие, Китай
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