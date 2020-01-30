Китайский коронавирус. Самое актуальное на 30 января

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса уже стали 170 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 6065 человек (из них в Китае 5997). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 7711 подтвержденных случаях заболевания, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894.

Согласно данным Национальной комиссии, почти 82 тыс. человек находятся на обследовании, 170 удалось вылечить.

Еще 170 человек умерли.

Ситуация в России