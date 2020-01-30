Вирус из Китая , 30 янв, 08:00
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 30 января
Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса уже стали 170 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 6065 человек (из них в Китае 5997). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 7711 подтвержденных случаях заболевания, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894.
- Согласно данным Национальной комиссии, почти 82 тыс. человек находятся на обследовании, 170 удалось вылечить.
- Еще 170 человек умерли.
Ситуация в России
- Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России нет.
- Президент Владимир Путин на специальном совещании поставил задачу свести к минимуму человеческие потери от распространения заболевания.
- Власти России приняли решение не открывать пограничные пункты перехода в пяти дальневосточных регионах, которые ранее были закрыты из-за китайского Нового года. Для студентов из Китая в российских вузах каникулы будут продлены до 1 марта.
- РЖД сообщила, что объем железнодорожного сообщения с Китаем в феврале может уменьшиться. «Дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания — решила возвращать деньги за неиспользованные билеты из России в Китай.