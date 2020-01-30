В США выявили первый случай передачи коронавируса от человека к человеку

Это шестой заболевший новым вирусом в Штатах. Мужчина заразился от своей супруги, которая ранее побывала в китайском Ухане

Фото: Caleb Jones / AP

В Соединенных Штатах зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом и первый случай распространения вируса от человека к человеку. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Речь идет о супружеской паре из Чикаго. 60-летняя женщина 13 января вернулась из китайского города Ухань — эпицентра распространения вируса. На прошлой неделе она обратилась в больницу, где ей диагностировали заражение новым коронавирусом. У супруга оказались схожие симптомы, диагноз также подтвердился. Оба супруга госпитализированы.

Это первый случай распространения вируса от человека к человеку в США. Всего на территории Штатов на данный момент, с учетом заразившегося мужчины, шестеро заболевших коронавирусом. Другие заболевшие в США находятся в штатах Аризона, Южная Калифорния и Вашингтон.