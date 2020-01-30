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Вирус из Китая ,  
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В США выявили первый случай передачи коронавируса от человека к человеку

Это шестой заболевший новым вирусом в Штатах. Мужчина заразился от своей супруги, которая ранее побывала в китайском Ухане
Фото: Caleb Jones / AP

В Соединенных Штатах зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом и первый случай распространения вируса от человека к человеку. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Речь идет о супружеской паре из Чикаго. 60-летняя женщина 13 января вернулась из китайского города Ухань — эпицентра распространения вируса. На прошлой неделе она обратилась в больницу, где ей диагностировали заражение новым коронавирусом. У супруга оказались схожие симптомы, диагноз также подтвердился. Оба супруга госпитализированы.

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Это первый случай распространения вируса от человека к человеку в США. Всего на территории Штатов на данный момент, с учетом заразившегося мужчины, шестеро заболевших коронавирусом. Другие заболевшие в США находятся в штатах Аризона, Южная Калифорния и Вашингтон.

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Сотрудники CDC и представители здравоохранения штата Иллинойс заявили, что всех, кто контактировал с последним пациентом, проверяют на симптомы заболевания.

По последним данным ВОЗ, в числе жертв нового коронавируса — уже 170 человек, еще свыше 6 тыс. человек заражены. Вирус распространился за пределы Китая. Общее число стран, в которых зафиксированы инфицированные, приближается к 20. О случаях заболевания в России пока информации нет.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: вирус, США, коронавирус
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